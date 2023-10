HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr vor Zahlen von 40,00 auf 37,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Auftragseingängen des Anlagenbauers dürfte sich mit dem Bericht zum dritten Quartal eine Normalisierung eingestellt haben, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei sollte sich die Schwäche bei Homag fortgesetzt haben. Insgesamt dürften die Zahlen aber von gutem Umsatz- und noch besserem Ergebniswachstum geprägt gewesen sein. Das neue Kursziel spiegele die erhöhten Kreditkosten wider./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005565204

