Quartalszahlen der Finanzindustrie

Zum Abschluss der Woche gewähren uns noch einmal einige große Finanzdienstleistungsunternehmen einen Blick in Ihre Bücher. Zusätzlich stehen spannende Konjunkturdaten europäischer Länder auf der Agenda.



Der heutige Handelstag ist noch einmal hochspannend, da zwei Großbanken und der Vermögensverwalter Blackrock einen Blick in ihre Bücher gewähren. Los geht es mit der amerikanischen Bank Citigroup Inc, um 11 Uhr deutscher Zeit. Nach der Mittagspause ist dann der Vermögensverwalter Blackrock Inc an der Reihe, dieser präsentiert um 16:30 deutscher Zeit seinen Quartalsbericht. Den Abschluss macht die amerikanische Investment Bank JP Morgan Chase & Co gegen 17 Uhr deutscher Zeit.



Auch für Konjunkturfans ist heute etwas dabei. So sind für den heutigen Freitag den 13. einige spannende Wirtschaftsdaten fällig. Konkret präsentierte China bereits in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit ihre Handelsbilanz. Aus dieser ging hervor, dass die Im- &Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im September um -6,2% zum Vorjahresmonat gesunken sind. Im Laufe des restlichen Tages gibt es dann Konjunkturdaten von Ländern wie Finnland, Schweden, Spanien und Frankreich.





















Gut informiert ins Wochenende



Was war in dieser Woche wichtig? Was steht uns in der kommenden Woche bevor? Wie jeden Freitag laden wir Sie herzlich zu unserem Wochenrückblick ein. Dort fassen wir alle wirtschaftlich relevanten Ereignisse der aktuellen Woche sowohl von Unternehmen als auch auf konjunktureller Seite übersichtlich für Sie zusammen. Ab Sonntagmorgen erwartet Sie zusätzlich unser Wochenausblick mit den Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen.







