Die 123fahrschule (123fs) plant eine Kapitalmaßnahme mit Bezugsrecht, um das Unternehmen mit ausreichend Kapital für weiteres organisches Wachstum auszustatten. Geplant ist derzeit die Ausgabe von 1,51 Mio. neuen Aktien, wodurch sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien um ca. 45% auf 4,83 Mio. erhöhen würde. Der Erwerb aller nicht gezeichneten Aktien wurde von einem bestehenden Ankeraktionär zu einem Preis von EUR 1,10 garantiert (Backstop-Vereinbarung). Bestehende Investoren erhalten über das Bezugsrecht eine günstige und faire Kaufoption zu den gleichen Konditionen. Viel wichtiger ist jedoch, dass das Unternehmen mit dieser Maßnahme vollständig finanziert ist und das Management sich auf das operative Wachstum statt auf Finanzierungsfragen konzentrieren kann. Die Analysten von AlsterResearch beziehen die Aktienemission in ihr Modell ein und passen ihr Kursziel an den Verwässerungseffekt an. Das Rating von AlsterResearch lautet weiterhin KAUFEN mit einem neuen Kursziel von EUR 7,20 (alt EUR 12,50). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





