Die meistgehandelten Produkte: Bären dominieren beim DAX, Tesla und Sartorius

Vor dem Wochenende gibt der DAX® nochmal Punkte ab. Der Index fiel bis auf 15.345 Punkte. Wider Erwarten sind die US-Inflationswerte nicht gesunken, sondern verharren bei 3,7 Prozent. Außerdem nimmt in den USA heute die Unternehmensberichtsaison Schwung auf. Es werden die Quartalszahlen von mehreren US-Banken erwartet.

Aufgrund der angespannten Lage findet man unter den Hebelprodukten mehrere DAX® Shorts. Der Pharmazulieferer Sartorius muss seine Prognose für 2023 herunterstufen und seine Mittelfristziele sind nun auf dem Prüfstand. Der Wert verzeichnet bisher Verluste im zweistelligen Prozentbereich und erreichte einen Tagestiefstwert von 272 EUR. Eines der meistgehandelten Knock-out-Produkte ist daher ein Sartorius Short. Tesla kann seine Vorreiterrolle bei dem Verkauf von Elektroautos mit 325.291 Fahrzeugen in den USA im ersten Halbjahr weiter ausbauen. Dennoch verharrt die Aktie heute morgen im leicht roten Terrain bei 243 EUR.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC2WD2 7,52 15364,00 Punkte 14628,354548 Punkte 20,21 Open End DAX ® Put HC934S 6,83 15364,00 Punkte 16011,346074 Punkte 22,36 Open End DAX ® Put HC7SCS 16,06 15364,00 Punkte 16952,656799 Punkte 9,55 Open End Nasdaq-100 ® Put HC6VSB 14,64 15184,10 Punkte 16697,440615 Punkte 9,82 Open End Sartorius AG Vz. Put HC9Q0V 5,63 277,60 EUR 334,987363 EUR 5,11 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.10.2023; 10:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC57UE 4,50 15361,07 Punkte 14500,00 Punkte 34,02 18.06.2024 Silber Put HC5HSN 0,68 22,10 USD 20,50 USD 31,42 15.03.2024 Tesla Inc. Put HC7AJD 1,23 256,54 USD 240,00 USD 19,84 13.12.2023 DAX ® Put HC15UL 3,80 15361,07 Punkte 15400,00 Punkte 40,61 12.12.2023 DAX ® Put HC15UK 3,44 15361,07 Punkte 15300,00 Punkte 44,68 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.10.2023; 11:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC8E7B 13,56 15339,50 Punkte 15938,826731 Punkte -15 Open End DAX ® Short HC8E76 13,09 15339,50 Punkte 16196,007086 Punkte -10 Open End DAX ® Short HC8E79 12,21 15339,50 Punkte 16711,547335 Punkte -6 Open End Rheinmetall AG Long HC15Z9 27,95 270,90 EUR 201,504347 EUR 3 Open End DAX ® Long HC0GGD 4,88 15339,50 Punkte 15042,059116 Punkte 20 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.10.2023; 11:20 Uhr

