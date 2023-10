© Foto: Jens Kalaene - dpa



JPMorgan hat die erste Live-Blockchain-gestützte Transaktion zur Abwicklung von Kreditsicherheiten mit BlackRock und Barclays in dieser Woche durchgeführt, um operative Reibungen im Sicherheitenmanagement zu mindern.JPMorgan nutzte seine eigene Blockchain-Technologie, bekannt als "Onyx", die auf der Ethereum-Plattform basiert, zusammen mit ihrem "Tokenized Collateral Network" (TCN), um Anteile von einem BlackRock Geldmarktfonds in digitale Tokens zu verwandeln. Diese wurden dann an Barclays weitergeleitet, um als Sicherheit für einen OTC-Derivatehandel, also einen Handel mit Finanzverträgen, der direkt zwischen zwei Parteien stattfindet, zu dienen. Dieser Prozess macht es möglich, Geschäfte …