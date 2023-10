Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben keine Einigung erzielt, was die Zulassungsverlängerung von Glyphosat betrifft. Der Rat will im November erneut Tagen, um grünes Licht für eine zehnjährige Prolongation zu erwirken. Denn Mitte Dezember läuft die Zulassung für das umstrittene Totalherbizid aus.Die heutige Abstimmung zeigt, wie umstritten Glyphosat ist. Die Mitgliedstaaten konnten sich nicht auf eine Verlängerung einigen, senden aber auch kein klares ,Nein'", so Sarah Wiener, Grüne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...