Sartorius hat schwache vorläufige 9M-Zahlen veröffentlicht. Der Life-Science-Konzern erzielte einen Konzernumsatz von ca. 2,5 Mrd. EUR. Dies ist ein deutlicher Rückgang von währungsbereinigt rund 16% gegenüber dem Vorjahr (unbereinigt rund -18% gegenüber dem Vorjahr). Das vorläufige bereinigte EBITDA erreichte 733 Mio. EUR, und die Marge sank vor allem mengen- und produktmixbedingt auf rund 29%, nach 33,8% im Vorjahr. Sartorius passt seine Guidance für das Geschäftsjahr 23 auf Basis der aktuellen Geschäftserwartungen für beide Sparten an und stellt die mittelfristigen Ziele auf den Prüfstand, wobei eine Aktualisierung im Januar 2024 erwartet wird. Die Analysten von AlsterResearch bleiben bei ihrer Einschätzung, dass die guten Jahre für Sartorius eine Pause einlegen. Angesichts der vielen Vorzieheffekte aus der Corona-Periode und dem daraus resultierenden schwindenden mittelfristigen Wachstumspotenzial passen die Analysten von AlsterResearch ihre Schätzungen an. Bei einem reduzierten Kursziel von EUR 240,00 (alt EUR 250,00) halten sie an ihrem Verkaufen-Rating fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Sartorius%20AG





