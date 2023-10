Die Porsche-Aktie zieht am Freitag dank starker Absatzzahlen deutlich an. In den ersten neun Monaten steigerten die Stuttgarter den Absatz um zehn Prozent auf 242.722 Fahrzeuge. Für zusätzlichen Rückenwind sorgt ein bullisher Analystenkommentar von Oddo BHF. Die Experten bescheinigen dem Papier darin weiteres Aufwärtspotenzial. Von Januar bis September 2023 verzeichnete die Porsche AG insgesamt 242.722 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...