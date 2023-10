Was machen die Promis mit ihrem Geld - Welche Tipps hat Mick Knauff für Anleger und wer gewinnt im großen Charity-Wettkampf - Willkommen in der Mixed Zone. Gemeinsam mit Jürgen Molnar fühlt Patrick Dewayne den Promis auf den Zahn in Deutschlands neuem Talk-Format Mixed Zone. KAPITEL 0:00 Vorstellungsrunde Gäste 5:30 Diana Eger 7:45 Tosca Strassberger 10:25 Patrick Sass 13:07 Mick Knauff 16:25 Jürgen Molnar 19:00 Dewayne interessiert's 34:00 Tischkicker-Action 36:30 Charity-Quiz 42:50 Gewinner talkshow moneymotivation celebrities geld