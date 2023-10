Netflix wagt sich vom Bildschirm in die Realität. 2025 sollen an mehreren Standorten Netflix-Stores entstehen - samt interaktiver Attraktionen. Laut eines Bloomberg-Berichts plant der Streaminggigant Netflix, Fans die Möglichkeit zu bieten, in die faszinierenden Universen ihrer Lieblingsserien einzutauchen, exklusive Kleidung zu erwerben, thematische Leckerbissen zu genießen und sogar interaktive Attraktionen wie einen Squid-Game-Hindernisparcours ...

