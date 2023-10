© Foto: © 2023 NVIDIA Corporation



Kaum eine Aktie hat in diesem Jahr für soviel Kursfantasie gesorgt wie Chip-Spezialist Nvidia. Zuletzt war es wieder still geworden um den KI-Champion. Jetzt sorgen Analysten mit einem Mega-Kursziel für Aufsehen.Mit einer beispiellosen Rallye ist die Nvidia-Aktie seit Jahresanfang um 220 Prozent gestiegen. Seit ihrem All-Time-High im August ist der Hype etwas verflacht. Ist das Kurspotenzial jetzt ausgeschöpft? Wenn es nach den Analysten von TD Cowen geht, bietet die Aktie weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial. Das Analystenteam um Matthew Ramsay hebt in einer neuen Einschätzung ihr Kursziel von bisher 600 auf beeindruckende 700 US-Dollar an und lässt die Aktie auf "Outperform". Sollte …