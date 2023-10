WOLFSBURG (dpa-AFX) - The Volkswagen Group (VKW.L) Friday said deliveries of its all-electric vehicles (BEVs) for the 9-month period increased 45% year-on-year to 531,500.



The company's BEV share of total deliveries rose 7.9% for the 9 months.



The highest BEV deliveries were in Europe with a growth of 61% to 341,100. In the US, deliveries increased 74% to 50,300, and in China, 4% up from the previous level of 117,100.



