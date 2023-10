Leipzig (ots) -Über dieses Thema diskutiert Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden am Montagabend, 16.10.2023, mit seinen Gästen: ab 20.30 Uhr im Livestream bei MDR.DE, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek.Seit Monaten halten Schleuser und Geflüchtete Deutschlands östliche Grenzregionen in Atem. In kleine Transporter gepfercht und unter lebensbedrohlichen Bedingungen werden Menschen aus Syrien, Afghanistan und Irak über die Grenze nach Deutschland gebracht.Verglichen mit 2022 hat sich die Zahl illegaler Einreisen nach Sachsen mehr als verdoppelt. 16.876 Aufgriffe zählte die Bundespolizei in den ersten acht Monaten dieses Jahres, im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien es 7.499 gewesen.Trotz verstärkter Grenzkontrollen bleibt das Gefühl vieler Anwohner: Der Staat hat die Lage nicht mehr im Griff. Wo und wie sollen die Tag für Tag ankommenden Menschen untergebracht werden? Warum wollen scheinbar alle nach Deutschland? Winken die Nachbarländer Flüchtlinge einfach nach Deutschland durch? Verkraftet das unser Sozialstaat? Und könnten die häufig geforderten stationären Grenzkontrollen an der Situation etwas ändern?Über diese Fragen diskutiert Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden u.a. mit folgenden Gästen:- Stephan Meyer (CDU), Landrat Görlitz- Prof. Birgit Glorius, Migrationsforscherin TU Chemnitz- Linda Teuteberg (FDP), Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg- Heiko Teggatz, Deutsche Polizeigewerkschaft DPolGPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Sachsen, Peggy Ender, Telefon: 0351 / 8463515E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5625521