Hoppegarten, Heiligenhafen (ots) -Carina Walz hautnah! Die Lebenspartnerin von Dieter Bohlen verriet während einer exklusiven Yoga-Einheit im Beach Motel Heiligenhafen persönliche Entspannungs-Tipps.Am vergangenen Wochenende konnten zwei glückliche Gewinnerinnen und ihre Begleiter die Gelegenheit nutzen, gemeinsam mit dem Womenswear-Label SOCCX und Markenbotschafterin Carina Walz, ein erholsames Wellness-Wochenende inklusive Yoga-Kurs zu verbringen.Das Event versprach nicht nur erstklassige SPA- und Wellnessmöglichkeiten, sondern auch ein gemütliches Kennenlern-Dinner mit Carina persönlich. Die Teilnehmer genossen die Zeit, die sympathische Markenbotschafterin in entspannter Atmosphäre näher kennenzulernen.Der Höhepunkt des Wochenendes war eine einmalige Yoga-Einheit, bei der Carina ihre ganz privaten Tipps und Tricks verriet, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Die Teilnehmer waren von ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem umfangreichen Wissen im Bereich Yoga begeistert, während sie die malerische Kulisse von Heiligenhafen genossen.Das SOCCX Wellness-Wochenende inkl. Yoga-Kurs war ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer - mit sportlichen Styles, vielen neuen Erkenntnissen und einem tiefen Gefühl von Entspannung.Die Clinton Großhandels-GmbH (https://www.clinton.de/company/) ist ein modernes Modeunternehmen mit Sitz in Hoppegarten bei Berlin. Zur CLINTON Markenwelt gehören die Fashion-Brands CAMP DAVID, SOCCX und HARLEM SOUL.SOCCX steht für moderne Womenswear und sportive Casual-Looks. Die Kollektionen sind zeitgemäß, selbstbewusst und von harmonischen Farbwelten bestimmt. Aufwendige Details sorgen für Einzigartigkeit und setzen Akzente. Wertige Materialien sind charakteristisch für das Label - getragen von Qualität, Langlebigkeit und Persönlichkeit.