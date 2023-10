Mailand (ots/PRNewswire) -KEENON Robotics, ein globaler Pionier in der kommerziellen Servicerobotik, enthüllt vier neue innovative Produkte in Europa - DINERBOT T10, DINERBOT T9 Pro, DINERBOT T3 und KLEENBOT C30 - auf der HostMilano ("HOST") in Italien, die vom 13. bis 17. Oktober stattfindet. Die Produkteinführung markiert einen bedeutenden Meilenstein für die aufstrebende Marke, die auf dem europäischen Markt bereits große Fortschritte macht.HOST ist eine branchenweit anerkannte Veranstaltung für das Gastgewerbe, die als globale Plattform für Branchenführer und Innovatoren dient, um die neuesten Fortschritte und Trends vorzustellen. Am Stand Nr. A63 B66 Pavillon 11P stellt KEENON dem europäischen Markt seine hochmodernen Robotiklösungen vor und veranstaltet im Verlauf der Messe Tage der offenen Tür für die Medien. Am ersten Tag veranstaltete das Unternehmen Live-Stream-Produktdemonstrationen online für die Öffentlichkeit, während am 16. Oktober ein Partnertreffen und ein Exclusive Aperitivo stattfinden werden.Die Roboter von KEENON sind mit einem selbstentwickelten, vollständig autonomen Positionierungs- und Navigationssystem ausgestattet, das mit hochsensiblen Wahrnehmungs- und Hindernisvermeidungstechnologien gekoppelt ist und über eine automatische Ladefunktion verfügt, die sich problemlos an komplexe reale Anwendungsszenarien anpassen kann, um sichere, zuverlässige und effiziente Dienste zu leisten. Die vorgestellten Produkte sind:- DINERBOT T10: Bietet fortschrittliche Sensorfusion, einen innovativen beweglichen Kopf mit anpassbarem Kopfzubehör, einzigartige multimodale Interaktionen durch Sprache, Berührung und Gesten sowie ein großes 23,8-Zoll-Display für Werbung.- DINERBOT T9 Pro: Ein effizienter "Grab-and-Go"-Lieferroboter, der für zwanglose Mahlzeiten entwickelt wurde und einen nahtlosen Übergang der Speisenabholung vom Kellner zum Kunden ermöglicht.- DINERBOT T3: Maßgeschneidert für private Speiseräume, um der Nachfrage nach zuverlässigen robotergestützten Lieferungen über große Entfernungen und mit erhöhten Anforderungen an die Privatsphäre gerecht zu werden.- KLEENBOT C30: Das Einstiegsprodukt von KEENON in den Markt der Reinigungsroboter bietet professionelle Reinigung, Mobilität, Agilität und Cloud-basierte Managementfunktionen.Über die Wachstumsstrategie des Unternehmens sagte Jim Huang, General Manager, EMEA von KEENON Robotics, bei der Veranstaltung: "Seit 2022 haben wir zwei Niederlassungen in der Region gegründet, um in den Schlüsselmärkten lokalisierten Service anzubieten und lokale Geschäftspartnerschaften zu erschließen. Im vergangenen Jahr haben wir ein bemerkenswertes Wachstum auf den Märkten in Europa und im Nahen Osten verzeichnet und breite Anerkennung von unseren Partnern erhalten. Ein kürzlich von IDC veröffentlichter Bericht unterstreicht ebenfalls die Erfolge von KEENON und verweist auf seinen Marktanteil von 60,4 % in der Catering-Branche Chinas."KEENON Robotics ist bestrebt, durch die Erschließung lokaler Märkte in der EMEA-Region, die Entwicklung innovativer Technologien, die Förderung von Partnerschaften und den Einsatz intelligenter Technologien weiter zu wachsen, um eine steigende Anzahl von Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen besser bedienen zu können.Für weitere Informationen und Presseanfragen kontaktieren Sie bitte global@keenon.comInformationen zu KEENON RoboticsKEENON Robotics, ein weltweit führender Anbieter von kommerziellen Servicerobotern und -lösungen, steht seit 2010 an der Spitze des Marktes für fortschrittliche Serviceroboter und bedient verschiedene Branchen in mehr als 60 Ländern und Regionen und 600 Städten weltweit. Das Unternehmen nutzt modernste Technologien in den Bereichen Robotik und Cloud Computing. Der Anbieter, dem Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen, hat sich verpflichtet, Mehrwert zu schaffen, Innovationen zu fördern und zum Wachstum der Branche beizutragen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2246584/KEENON_x_HOST_Milano_x_New_Products.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/keenon-robotics-enthullt-auf-der-hostmilano-eine-hochmoderne-neue-produktpalette-in-europa-mit-branchenfuhrenden-innovationen-301956065.htmlPressekontakt:Sunnie Lin,linjiayun@keenon.com,+86 15221454783Original-Content von: KEENON Robotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163940/5625505