Im Auftrag des Vorsitzenden des NDR Verwaltungsrates, Detlef Athing, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gremiengeschäftsstelle des NDR.Der Verwaltungsrat hat dem Abschluss des Nutzungsvertrags für eine Kooperation mit der Elbphilharmonie zwischen dem NDR und der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH zugestimmt.Der noch vor Ablauf des alten Vertrages geschlossene Residenzvertrag für das NDR Elbphilharmonie Orchester sichert dem Ensemble wichtige Rechte und Konditionen. Sie sind die Grundlage für dessen künstlerische Arbeit auf höchstem Niveau und unerlässlich für seinen Exzellenzanspruch als internationales Spitzenensemble.Detlef Ahting, Vorsitzender des NDR Verwaltungsrates: Die lange Laufzeit des in der heutigen Sitzung geschlossenen Vertrages bis 2038 sichert dem NDR Elbphilharmonie Orchester die erhoffte Planungsgrundlage, die Zukunft seiner Residenz in der Elbphilharmonie und bietet eine weitere, gute und erfolgreiche Perspektive.Ebenfalls zugestimmt hat der Verwaltungsrat dem Abschluss eines Vertrages mit Dominik Deuber als Leiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte im NDR. Er folgt zum 01. August 2024 auf Achim Dobschall, der die Ensembles seit sechs Jahren sehr erfolgreich leitet und in den Ruhestand geht.Detlef Ahting, Vorsitzender des NDR Verwaltungsrates: Herr Deuber erfüllt die Anforderungen an das gesuchte Profil für die ausgeschriebene Leitungsfunktion auf hervorragende Weise. Er verfügt nicht nur über reichhaltige Erfahrung im internationalen Konzert- und Orchestermanagement, sondern ist auch in künstlerischer Hinsicht ein Gewinn für den NDR.Des Weiteren hat das Gremium einem außertariflichen Vertrag mit dem Hauptabteilungsleiter Produktion Stefan Quell, der gleichzeitig auch Verantwortung als stellvertretender Produktionsdirektor trägt, für weitere fünf Jahre zugestimmt. Die Hauptabteilung im Rahmen des Transformationsprozesses strategisch und zukunftsorientiert mit dem Ziel einer crossmedialen Ausrichtung weiterzuentwickeln, ist eine seiner Steuerungsaufgaben und Herausforderungen.Zustimmung hat auch der Vorschlag des Intendanten bekommen, den Vertrag von Charlotte Horn ab 1. Januar 2024 für ein weiteres Jahr zu verlängern. Sie wird als ARD-Hörfunkkorrespondentin in Neu Delhi tätig sein.