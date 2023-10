ON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius nach Senkung der Jahresziele und vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Eine Kürzung der Prognose sei bereits hinlänglich erwartet worden, schrieb Analyst Charles Pitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Laborausrüster habe bestätigt, die mittelfristigen Ziele zu überprüfen. Ein Update werde es diesbezüglich erst 2024 geben./ajx/tih



