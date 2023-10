NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Dass die Ratingagentur Moody's ihr Langfrist-Urteil bestätigt, den Ausblick aufgrund der jüngsten Cashflow-Warnung des Zugherstellers jedoch von "stabil" auf "negativ" gesenkt habe, könnte dennoch für eine Aktienerholung sorgen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei das am wenigsten störende Ergebnis für die Alstom-Aktionäre, da das Management zuvor erklärt habe, dass eine Kapitalerhöhung nicht auf der Tagesordnung steht./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 21:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2023 / 21:06 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

