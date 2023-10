San Francisco, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) veröffentlicht seinen globalen Bedrohungsindex für September 2023. Im August wurde die Mehrzweck-Malware Qbot, aka Qakbot, von Ermittlern des FBI zerschlagen und abgeschaltet. Nun machen sich die Folgen auch in der deutschen Bedrohungslandschaft bemerkbar: CloudEye, ehemals GuLoader, ein Downloader, der bösartige Programme auf Windows-Plattformen einschleust, hat hierzulande den ersten Platz der am weitesten verbreiteten Malware (9,5 Prozent) eingenommen. Auch auf den Plätzen dahinter wurden die Karten neu gemischt und mit alten Bekannten besetzt: Emotet rückt auf Platz zwei (1,92 Prozent), Nanocore auf Platz drei (1,98 Prozent) vor.Auch bei den am häufigsten von Hackern attackierten Sektoren beobachteten die Sicherheitsforscher Veränderungen auf allen Rängen: Das Gesundheitswesen stand in diesem Monat vornehmlich im Fadenkreuz von Hackern, gefolgt von IT-Serviceprovidern und dem Bildungs- und Forschungsbereich.Top-Malware in Deutschland1. CloudEyE - CloudEye, ehemals "GuLoader" genannt, ist ein Downloader, der auf die Windows-Plattform abzielt und zum Herunterladen und Installieren bösartiger Programme verwendet wird.2. Emotet - Emotet ist ein fortschrittlicher, sich selbst verbreitender und modularer Trojaner, der derzeit andere Malware oder bösartige Kampagnen verbreitet.3. Nanocore - NanoCore ist ein Fernzugriffs-Trojaner, der auf Benutzer von Windows-Betriebssystemen abzielt und erstmals 2013 in freier Wildbahn beobachtet wurde.Top 3 Mobile Malware1. Anubis - Anubis ist eine Banking-Trojaner-Malware, die für Android-Mobiltelefone entwickelt wurde.2. AhMyth - AhMyth ist ein Remote-Access-Trojaner (RAT), der im Jahr 2017 entdeckt wurde.3. SpinOk - SpinOk ist ein Android-Softwaremodul, das als Spionageprogramm arbeitet.Top 3 der angegriffenen Branchen und Bereiche in Deutschland1. Gesundheitswesen2. ISP/MSP3. Bildung/ForschungDer Global Threat Impact Index und die ThreatCloud Map von Check Point basieren auf der ThreatCloud (https://www.checkpoint.com/de/ai/) Intelligence von Check Point.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5625611