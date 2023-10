NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Während bei den Container-Reedereien trotz Besserung noch nicht von einem Hoch im Zyklus die Rede sein könne, sei in der Luftfracht nach einer Bodenbildung noch keine Erholung erkennbar, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie zur Logistikbranche. Die Erholung der Volumina lasse damit weiter auf sich warten, wobei hier alles von den Endverbrauchern abhänge./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 02:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2023 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

