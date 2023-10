St. Stefan ob Stainz (ots) -Die korrekte Implementierung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellt zahlreiche Unternehmen nicht nur vor vielschichtige Aufgaben, sondern beeinflusst auch zunehmend die Kaufentscheidungen der Konsumenten. Als Geschäftsführer der tablegray gmbh hat sich Günter Omer darauf fokussiert, IT-Unternehmen sowie Software- und App-Entwickler in diesem komplexen Kontext fachmännisch zu beraten. Welche Faktoren eine sachkundige Umsetzung so unabdingbar machen und wie diese erfolgreich realisiert werden kann, erfahren Sie hier.Spätestens seit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung im Jahr 2018 sehen sich auch IT-Unternehmen sowie Software- und App-Entwickler zunehmend mit substanziellen Herausforderungen konfrontiert. Dabei liegt ein Kernproblem in der rechtskonformen Umsetzung relevanter Richtlinien, die oftmals durch einen Mangel an Zeit und spezialisiertem Know-how erschwert wird. Zusätzliche Hürden entstehen durch interne Datenredundanzen und unklare Zuständigkeiten, welche die Etablierung effizienter Datenschutzmaßnahmen behindern. Parallel dazu bringt das kürzlich verabschiedete EU-U.S. Data Privacy Framework zwar Erleichterungen für den Datentransfer in die USA mit sich: Dennoch bedingen diese Neuerungen diverse Anpassungen in den Datenschutzpraktiken aller Unternehmen. "Ob speziell dieses neue Abkommen dem Kampf um den Datenschutz standhalten kann, wird sich wohl in den kommenden zwei bis drei Jahren anhand neuer Gerichtsentscheidungen zeigen. Unabhängig davon stehen Firmen aber weiterhin unter Zugzwang", betont Günter Omer, Geschäftsführer der tablegray gmbh."Unternehmen, die den Datenschutz vernachlässigen, riskieren schließlich nicht nur rechtliche Konsequenzen. Sie setzen auch das Vertrauen ihrer Kunden aufs Spiel, was langfristig gravierende Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit haben kann", fügt der Experte für Datenschutz hinzu. "Die juristischen Vorgaben vollständig zu erfassen und entsprechend zu handeln, kann jedoch nur durch eine integrierte Strategie gelingen, die Recht und Technologie harmonisch miteinander verknüpft." Günter Omer kombiniert in seinem beruflichen Werdegang umfassendes Wissen in beiden Bereichen: Als qualifizierter Software-Entwickler und akademisch geschulter Jurist bringt er über 17 Jahre Erfahrung mit. Basierend darauf hat er zielgerichtete Lösungen entwickelt, die sowohl technologisch fortschrittlich als auch juristisch unbedenklich sind. Auf diese Weise konnte er bereits zahlreichen Firmen dabei assistieren, die komplexen Aufgaben an der Schnittstelle von Technologie und Gesetzgebung effizient zu bewältigen.Maßgeschneiderte Datenschutzstrategien: Ein Blick auf die Arbeit der tablegray gmbh"Das Ziel ist es, Unternehmern so wenig Zeit wie möglich für die Bewältigung datenschutzrechtlicher Pflichten abzuverlangen. Daher konzentriert sich unsere Arbeit auf die Erstellung eines effizienten Komplettpakets für unsere Kunden", erklärt Günter Omer. Der Prozess beginnt üblicherweise mit einer sorgfältigen Analyse der betrieblichen Situation des jeweiligen Unternehmens. Daran schließt sich ein interaktives Seminar an, das der Evaluierung und Festlegung erforderlicher Schritte dient. Gestützt auf diese Erkenntnisse entwickeln die Experten der tablegray gmbh eine maßgeschneiderte Strategie, die nicht nur die vorhandene Datenhaltung rechtlich absichert, sondern auch Schulungen im Datenschutz für das Personal beinhaltet. Zusätzlich wird die Erstellung spezieller On- und Offboarding-Dokumente gewährleistet.Bezogen auf den zeitlichen Aspekt legen die Experten für IT und Recht großen Wert darauf, das Tagesgeschäft der Unternehmen so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Oftmals reichen bereits einige Stunden aus, um die Basiskonzepte zu implementieren. Im Gegensatz zu vielen Online-Diensten, die primär standardisierte Lösungen offerieren, setzt die tablegray gmbh auf eine maßgeschneiderte, kundenorientierte Beratung. Dieses Vorgehen fußt auf der umfangreichen Fachkenntnis sowie der interdisziplinären Ausrichtung von Günter Omer und seinem Team. Hierbei steht stets die langanhaltende Sicherheit der Unternehmen im Fokus, ohne die Geschäftsabläufe zu behindern. "Unser Handeln zeichnet sich durch Schnelligkeit und Flexibilität aus: Wir ermitteln immer eine ausgewogene Lösung zwischen rechtlichen Anforderungen und betrieblichen Notwendigkeiten, sodass unsere Klienten sich auf der sicheren Seite wissen", resümiert Günter Omer.Datenschutz trifft Skalierbarkeit: Der integrative Ansatz der tablegray gmbh"Die Optimierung der Kundengewinnung ist einer unserer zentralen Anliegen, wenn es darum geht, für unsere Partner bestmögliche Resultate zu erzielen", verrät Günter Omer. In der Praxis hat sich die Wirksamkeit dieses Ansatzes bereits mehrfach bestätigt: Ein Unternehmen aus der Steiermark, Entwickler eines Online-Konferenz-Tools, konnte etwa durch umfassende, schnelle Datenschutzunterstützung bedeutende Kunden wie Pharmaunternehmen und Finanzinstitute für sich gewinnen. Die zur Verfügung gestellten Datenschutzunterlagen genügten bereits im ersten Anlauf den strengen Kriterien der jeweiligen Rechtsabteilungen. Ebenso profitierte ein junges, technologisch fortschrittliches IT-Unternehmen von der Intervention: Es ging dabei nicht nur um die Erstellung von Lizenzvereinbarungen und Endnutzerleistungsverträgen, sondern auch um die Entwicklung interner Datenschutzrichtlinien.Neben seiner Beratungstätigkeit fungiert Günter Omer auch als Referent auf Fachveranstaltungen und pflegt kontinuierliche Kommunikation mit Datenschutzbehörden. Ziel ist es, die bestehende Kluft zwischen rechtlichen Vorgaben und technologischen Anforderungen zu überbrücken. Seine zukunftsorientierte Vision fokussiert sich insbesondere auf IT-Unternehmen, die eine rasche Skalierung anstreben und oftmals erst im Nachhinein die Relevanz von Datenschutz und Rechtskonformität realisieren. Durch eine neulich eröffnete Zweigstelle in der Schweiz intensiviert er zudem sein Engagement im DACH-Raum. "Unser Bestreben ist es, kontinuierlich positiven Einfluss auf die Branche auszuüben und damit die langfristige Stabilität unserer Kunden zu gewährleisten", fasst Günter Omer seine Intentionen zusammen.Sie wollen Ihr Unternehmen ebenfalls datenschutzkonform ausrichten und auf diese Weise Ihre Kundenbindung und -zufriedenheit maximieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Günter Omer und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!