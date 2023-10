Trotz rückläufiger Einlagen verzeichnet die Bank im dritten Quartal höhere Umsätze und Gewinne, vor allem aufgrund gestiegener Zinssätze und geringerer Kreditverluste. Bei den Anlegern kommt das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel gut an: Die Aktie zieht zum US-Handelsstart am Freitag leicht an. Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Bank sind die gestiegenen Nettozinserträge von 22,9 Milliarden ...

