Düsseldorf (ots) -Wer ein Unternehmen aufbaut, lernt zwangsläufig aus den eigenen Fehlern. Doch auf diese Weise kommt er oft nicht auf dem schnellsten Weg zum Ziel. Ulas Tokdemir ist Head of Sales der AFM GmbH, die auch als AF Media bekannt ist und von Alex Düsseldorf Fischer betrieben wird. Er gibt sein Know-how in Sachen Immobilien, Steuern und Unternehmertum mithilfe von Coachings und Mentorings an Selbstständige und Unternehmer weiter. Wir haben uns bei ihm erkundigt, worum es bei dem Angebot von AF Media geht und welche Rolle er im Unternehmen einnimmt.Unternehmer kennen das Problem: Der Tag müsste eigentlich mehr als 24 Stunden haben, weil sie wirklich jede Entscheidung im unternehmerischen Alltag selbst treffen müssen. Hinzu kommt, dass auch das Führen und Entwickeln der Mitarbeiter zur immer größeren Herausforderung wird. An strategische Überlegungen hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens oder einen Urlaub mit der Familie ist im Grunde kaum zu denken. Sie sind in einem Hamsterrad gefangen und fühlen sich zunehmend überlastet. "Mit der Zeit kommt es sogar noch schlimmer", sagt Ulas Tokdemir, der als Head of Sales für Alex Fischers AF Media tätig ist. "Denn wenn es mit dem Unternehmen nicht vorangeht, weil es beispielsweise kein funktionierendes Zeit- und Personalmanagement gibt, beginnen die Selbstzweifel am Unternehmer zu nagen. Er wird sich fragen, ob er überhaupt geeignet ist, sein Projekt zum Erfolg zu führen. Am Ende bleibt er vorsichtig und sieht, wie andere an ihm vorbeiziehen.""Wer als Unternehmer auf der Überholspur fahren möchte, braucht ein System, das ihm Energie und Freiheit liefert", ergänzt Ulas Tokdemir. "Es geht darum, aus dem Unternehmen eine echte Maschine zu machen, sodass sich der Unternehmer im Fahrersitz zurücklehnen kann, sobald er die Richtung bestimmt hat." AF Media, bietet Coachings und Mentorings im Bereich Immobilien, Finanzen und Unternehmertum an, die den Teilnehmern die Gesetze und Prinzipien des unternehmerischen Erfolgs vermitteln, ihnen zahlreiche Abkürzungen zeigen und sie so vor Fehlern zu bewahren, die sie nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Nerven und Geld kosten würden. Alex Fischer ist seit mehr als 20 Jahren als Investor und Unternehmer in der Immobilienbranche tätig und zudem als Speaker und Autor des Bestsellers "Reicher als die Geissens" bekannt. Mehr als 6.000 Unternehmer haben seit 2019 von seinen Programmen profitiert.Worum es bei den Coachings von AF Media gehtUlas Tokdemir ist seit vier Jahren als Leiter des Vertriebs bei AF Media tätig. Er führt das Beraterteam und ist außerdem an der Gestaltung neuer Coachings beteiligt. Alex Fischer hat sich als Unternehmer, Autor und Seminarleiter inzwischen sicherlich einen Namen gemacht. Doch was erwartet die Teilnehmer in seinen Coachings und Mentorings? "Grundsätzlich bieten wir Coachings und Mentorings für die Bereiche Immobilien, Steuern und Unternehmertum an", erklärt Ulas Tokdemir. "Dabei geht es auf der einen Seite um konkretes Wissen. Wenn wir beispielsweise das Steuer-Coaching nehmen, lernen die Teilnehmer Strategien, mit denen sie ihre Steuerlast halbieren können. Auf der anderen Seite vermitteln wir unternehmerisches Know-how, das dabei hilft, die Zeitfresser zu identifizieren und Aufgaben zu delegieren. Das Coaching wendet sich an Unternehmer, die bereits eine gewisse Flughöhe erreicht haben und nun die Wolkendecke durchstoßen möchten. Wir arbeiten an ihrer Denkweise und stellen ihnen die richtigen Werkzeuge zur Verfügung."Warum ein Unternehmer nicht alle Fehler selbst machen mussAlex Fischers erklärtes Ziel besteht darin, anderen Unternehmern Abkürzungen zu zeigen und ihnen Fehler zu ersparen, die er selbst am Beginn seiner langjährigen Praxis begangen hat. Aber ist es nicht so, dass ein Unternehmer am meisten aus den eigenen Fehlern lernt? "Ich habe mich unmittelbar nach dem Abitur und der Ausbildung selbstständig gemacht", erzählt Ulas Tokdemir. "Es gab keinen Plan B und kein Auffangnetz. Ich habe zahlreiche Fehler gemacht und bin mehrmals gescheitert. Irgendwann sagte ich mir, dass es vermutlich am mangelnden theoretischen Wissen liegt. Ich schrieb mich also für ein Studium der Betriebswirtschaft ein, um nach kurzer Zeit schwer enttäuscht zu sein: Denn dort wurden keine anwendbaren Fähigkeiten vermittelt. Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, dass ich durch Beobachtung und Nachahmung am schnellsten zum Ziel gelangte. Das war dann der Ausgangspunkt für meinen unternehmerischen Erfolg. Wir lernen aus Fehlern, doch es müssen nicht die eigenen sein.""Die Position bei AF Media hat mich im Besonderen wegen der Person Alex Fischer gereizt", fährt Ulas Tokdemir fort. "Er verfügt über ein unglaubliches Wissen und kann es gleichzeitig auf eine leichte Art vermitteln. Für mich ist er die Nummer eins in Deutschland, wenn es um Immobilien, Steuern und Unternehmertum geht."Möchten auch Sie mehr Zeit für die Entwicklung Ihres Unternehmens und Freiräume für die wichtigen Dinge des Lebens erhalten? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der AF Media (https://af-media.org/business-leverage-system/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:AFM GmbHTel: 02173-20 29 977Mail: post@af-media.orgOriginal-Content von: AF Media eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169103/5625685