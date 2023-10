Mannheim (ots) -Ludmila Haufler ist geschäftsführende Gesellschafterin der Estate Now GmbH. Das Unternehmen hat sich auf den gewinnbringenden Verkauf und die Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert. Zudem ist die Estate Now GmbH die richtige Anlaufstelle für Investoren und Interessenten in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Erfahren Sie hier, mit welchen sechs Faktoren die Estate Now GmbH die Immobilien bestmöglich am Markt platziert.Die Immobilienbranche befindet sich im Wandel. War es Verkäufern noch vor geraumer Zeit vorbehalten, den Preis für ihre Objekte flexibel zu bestimmen, erlaubt die heutige Nachfrage ein solches Vorgehen immer weniger. Allgemein steigende Kosten veranlassen immer mehr Menschen dazu, ihre Finanzen noch genauer im Blick zu behalten. Für Verkäufer ergibt sich damit die Situation, ihre Objekte immer schwerer zu dem von ihnen gewünschten Preis verkaufen zu können. "Der erfolgreiche Verkauf oder auch die Vermietung einer Immobilie hängt von vielen Faktoren ab", weiß auch Ludmila Haufler von der Estate Now GmbH, einem Maklerunternehmen, das sich auf den erfolgreichen Verkauf und die Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Worauf es bei der bestmöglichen Platzierung einer Immobilie für sie als Geschäftsführerin am Markt im Detail ankommt, hat die Branchenexpertin im Folgenden zusammengefasst.1. Professionelle Fotos und VideosDer erste Eindruck zählt - auch bei der Entscheidung für eine Immobilie. Innerhalb von Sekunden entscheiden potenzielle Käufer oder Mieter, ob sie an einem Objekt interessiert sind oder nicht. Professionelles Bild- und Videomaterial im Exposé ist damit erfolgsentscheidend. Wichtig dabei ist für Ludmila Haufler, durch die Fotos und Videos einen authentischen Eindruck der Immobilie abzubilden, um den Verkaufsprozess für den Kunden als Ganzes zu beschleunigen.2. Umfassende BeschreibungenNeben dem professionell aufbereiteten Bild- und Videomaterial muss auch der Inhalt des Exposés stimmig sein. Über die grundlegenden Informationen hinaus stellen die Experten der Estate Now GmbH ihren potenziellen Interessenten weitergehende Angaben wie beispielsweise zur Lage, der Ausstattung oder zum Grundriss zur Verfügung. Hinzu kommen wichtige Unterlagen, wie Baupläne, der Energieausweis oder Expertengutachten. Dabei legen die Experten der Estate Now GmbH besonderen Wert darauf, dass dem potenziellen Mieter oder Käufer alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, damit er von dem Objekt überzeugt und begeistert wird.3. Gezielte Onlinemarketing-StrategienDas Internet ist für viele Menschen die Plattform für Immobilien geworden. Für viele Käufer und Mieter ist der Online-Markt unübersichtlich, viele Verkäufer und Vermieter schrecken von der selbstständigen Platzierung ihrer Immobilie zurück. Die Experten der Estate Now GmbH prüfen auf Basis einer gezielten Marketingstrategie die Social-Media-Kanäle und Online-Plattformen und positionieren das Objekt ihrer Kunden zielgruppenorientiert. Eine moderne und übersichtliche Homepage ist darüber hinaus die Visitenkarte ihres Unternehmens, auf der sich Interessenten über die Immobilie informieren können.4. Individuelle Optimierung für eine erstklassige PräsentationEin weiterer maßgeblicher Faktor für eine erfolgreiche Immobilienplatzierung liegt in der individuellen Objektoptimierung. Die Fachleute von Estate Now erkennen die bedeutende Rolle einer ansprechenden Darstellung und bieten ihren Kunden vielfältige Maßnahmen zur bestmöglichen Präsentation ihrer Immobilien. Hierzu gehört die Unterstützung bei der professionellen Raumgestaltung, während die Organisation und Planung von Handwerksarbeiten in Zusammenarbeit mit bewährten Partnerunternehmen erfolgt. Dazu zählen Malerarbeiten, Reparaturen und fachkundige Dienstleistungen zur Entrümpelung. Diese Optimierungen gewährleisten, dass Immobilien bei Besichtigungen und auf Fotos bestmöglich zur Geltung kommen. Die ganzheitliche Dienstleistung von Estate Now gewährleistet, dass Ihre Immobilien in bestem Licht erstrahlen und das Interesse potenzieller Käufer oder Mieter wecken.5. Realistische PreisgestaltungAuch eine realistische Preisgestaltung ist entscheidend für den erfolgreichen Verkauf oder die Vermietung einer Immobilie. Während eine überhöhte Preisvorstellung potenzielle Käufer oder Mieter abschrecken kann, schmälern zu niedrige Preise den Wert der Immobilie. Auf Basis einer Marktanalyse führt die Estate Now GmbH einen Vergleich zu ähnlichen Immobilien durch und ermittelt den optimalen Marktpreis.6. Persönliche BetreuungLudmila Haufler ist überzeugt, dass die Anmietung und der Kauf einer Immobilie nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine Herzensangelegenheit ist. Dies gilt für beide Seiten im Vermietungs- und Verkaufsprozess. Ihr erklärtes Ziel als Immobilienvermittler ist es, auf beiden Seiten ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, damit nach Abschluss sich für alle Beteiligten eine Win-win-Situation ergibt. Dies ist nur durch eine persönliche und professionelle Beratung und Betreuung möglich. Darüber hinaus kümmern sich die Berater der Estate Now GmbH um alle Formalitäten, die für den Abschluss erforderlich sind.Sie verstehen, dass der erfolgreiche Abschluss einer Immobilientransaktion nicht das Ende des Prozesses markiert. Vielmehr setzen sie sich dafür ein, über den Abschluss hinaus zu agieren und alle Angelegenheiten zu klären, die im Zusammenhang mit der Immobilie entstehen können. Dies beinhaltet sowohl die Zeit während des Verkaufs- oder Vermietungsprozesses als auch danach.Letztendlich erfordert die erfolgreiche Vermarktung einer Immobilie eine professionelle und gezielte Herangehensweise, die für die Estate Now GmbH selbstverständlich und die Basis ihrer Arbeit ist.Sie wollen Ihre Immobilie bestmöglich am Markt platzieren, um sie gewinnbringend zu verkaufen oder zu vermieten und wünschen sich einen erfahrenen Experten an Ihrer Seite, der Sie dabei unterstützt? 