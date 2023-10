München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am Freitag, 13. Oktober, um 22:20 Uhr einen "Weltspiegel extra" vom BR aus:13. Oktober 2023, 22:20 UhrWeltspiegel extraKrieg in NahostFilm von Oliver Mayer-Rüth, Mike Lingenfelser, Sophie von der TannSechs Tage nach dem Angriff der radikal islamischen Hamas kehrt Or Gat das erste Mal in sein Kibbutz Be'eri, nahe dem Gazastreifen, zurück. Er war nicht zu Hause, als die Hamas kam und dort gewütet hat - seine Rettung. Doch seine Mutter, Schwester und Schwägerin werden vermisst. Seit Samstag herrscht Krieg in Nahost, die Terrororganisation Hamas und das israelische Militär bekämpfen sich. Mehr als tausend Menschen sind bislang auf beiden Seiten gestorben. Experten vermuten, dass Israel bald eine Bodenoffensive im Gaza-Streifen startet, um die Hamas dort zu bekämpfen.Was bedeutet so ein Einsatz, gerade auch für die Zivilisten, die in dem schmalen Küstenstreifen leben? Außerdem geht der "Weltspiegel extra" der Frage nach, wieso die Hamas Israel gerade jetzt angegriffen hat.Redaktion: Susanne Glass, Judith Schacht, Hilde StadlerPressekontakt:BR Pressestelle, E-Mail: presse@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5625711