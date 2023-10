© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Auf eigenen Wunsch war die Ehang-Aktie am Dienstag vom Handel ausgesetzt worden. Jetzt ist klar: Grund ist ein Durchbruch bei der kommerziellen Nutzung von Flugtaxis. Anleger feiern die Entscheidung!Batteriebetriebene Lufttaxis des chinesischen Herstellers EHang haben von der Regierung grünes Licht für den Beginn von Testbetrieben in diesem Jahr erhalten. Das Unternehmen mit Sitz in Guangzhou, rückt damit seinem großen Ziel näher, den weltweit ersten kommerziellen Dienst dieser Art zu lancieren. Die autonom fliegende, zweisitzige EH216-S hat als erstes ihrer Art eine Typenbescheinigung für Lufttüchtigkeit von den chinesischen Regulierungsbehörden erhalten. Die Aktie reagierte prompt und …