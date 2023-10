(Im 1. Absatz, letzter Satz und 2. Absatz der Meldung vom 12.10. wurden die Angaben zur Reihenfolge und den Anteilen ab Platz zwei berichtigt, nachdem das ARD-"Morgenmagazin" seine Mitteilung korrigiert hat. Grund für die falschen Angaben war ein technisches Problem bei infratest dimap.)

BERLIN (dpa-AFX) - Das Thema Zuwanderung und Flucht bewegt die Deutschen laut ARD-"Deutschlandtrend" derzeit mit Abstand am meisten. 44 Prozent bekundeten in der Befragung des Infratest-dimap-Instituts für das ARD-"Morgenmagazin", dass dies ihrer Ansicht nach das wichtigste Problem ist, um das sich die Politik vordringlich kümmern müsste. Mit 18 Prozent weit dahinter folgt auf dem zweiten Platz der Bereich Umwelt und Klima.

Weitere Themen wie Soziale Ungerechtigkeit (13 Prozent), Wirtschaft (11 Prozent) und Inflation sowie der Bereich bewaffnete Konflikte/Frieden/Außenpolitik (jeweils 10 Prozent) spielen für die 1203 befragten Wahlberechtigten eine geringere Rolle. Andere Schwerpunkte, die in der Vergangenheit als wichtig bezeichnet wurden, rückten in dieser Woche weit in den Hintergrund: Das Thema Energiepolitik/Energiewende wurde nur noch von sieben Prozent der Befragten als vordringlichstes genannt, die Themen Arbeitslosigkeit/Arbeitsmarkt und Wohnen/Mieten von jeweils fünf Prozent./and/DP/men