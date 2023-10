© Foto: Oren Ziv/dpa



Der Nahost-Krieg und die Folgen für die Weltbörsen: Business as usual oder könnte der Konflikt sogar eine Rezession auslösen? Fragen an Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg.Politische Börsen haben bekanntlich kurze Beine. Und so bleibt auch die Reaktion der Kapitalmärkte auf den Krieg im Nahen Osten bislang verhalten. Trotzdem warnt Klude im Interview mit wallstreetONLINE vor Risiken. Historische Beispiele wie der Jom-Kippur-Krieg zeigten, dass es ein latentes Risiko einer Rezession durch plötzliche, starke Ölpreissteigerungen gibt. Wie sollten sich Anleger nun verhalten und wie entwickeln sich die Märkte in den kommenden Wochen? Antworten gibt's im Video! Moderation: Martin …