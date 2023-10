MIAMI, Oct. 13, 2023ist stolz darauf bekanntzugeben, dass es von Travel Weekly, einer renommierten und vertrauenswürdigen Quelle in der Reisebranche, mit insgesamt sechs Magellan Awards für das Jahr 2023 ausgezeichnet worden wurde. Diese Auszeichnungen, darunter viermal Gold und zweimal Silber, unterstreichen die herausragenden Beiträge des Unternehmens zum Gastgewerbe, insbesondere in den Bereichen Gästeerlebnis, technologische Innovation, erfolgreiche Marketingkampagnen und hochwertige Unterkünfte.



"Diese Errungenschaften spiegeln das Engagement unseres gesamten Teams wider, das sich der Schaffung innovativer Erlebnisse verschrieben hat, die unser Angebot verbessern und den Aufenthalt unserer Gäste bereichern", so Jordi Pelfort, President von Blue Diamond Resorts. "Diese bahnbrechenden Initiativen stärken unsere Position im All-Inclusive-Segment, ein Engagement, das sich in unseren bevorstehenden Eröffnungen in der Karibik widerspiegelt - Royalton CHIC Antigua und Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only", fügte er hinzu.

Folgende Auszeichnungen wurden der Hotelmanagementgesellschaft verliehen:

Magellan Awards 2023 - Gold

Royalton Splash Riviera Cancun sorgt für Furore | Gastgewerbe - Neues Resort/Hotel insgesamt

Planet Hollywood Cancun verbessert Gästeerlebnis mit Metaverse-Erfahrung | Marketing für das Gastgewerbe - Virtuelle Erlebnisse/Events

Blue Diamond Resorts verbessert Gästeservice mit innovativer Technologie im Zimmer | Gastgewerbe - Lösungen für Technologie insgesamt

Blue Diamond Resorts bietet ein "Zuhause für die Feiertage" | Marketing für das Gastgewerbe - Kampagne-Kommunikation/PR-Plan

Magellan Awards 2023 - Silber

Hideaway at Royalton Negril bietet eine Penthouse-Oase zum Wiederaufleben und Wiederfinden | Elemente des Gastgewerbes - Luxus (Fünf-Sterne)-Penthouse-Design

Party Your Way im Royalton CHIC Cancun | Gastgewerbe - All-Inclusive Resort/Hotel insgesamt

Unter den gefeierten Resorts hebt sich das Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive-Resort mit seinen modernen Angeboten für Gäste aller Altersgruppen besonders hervor. Es wurde erst vor zehn Monaten eröffnet und bietet eine breite Palette an Aktivitäten getreu dem Motto "Splash into Fun". Das Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive-Resort , wurde für seine bahnbrechenden virtuellen Erlebnisse ausgezeichnet, die das Erlebnis für Reisende erheblich verbessern.

Und auch das Hideaway at Royalton Negril, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only wurde für seine luxuriösen Unterkünfte gelobt, insbesondere für seine Diamond Club Luxury Penthouse One Bedroom Jacuzzi Suite. Zuletzt zeichnete sich das Royalton CHIC Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only , als das Resort mit der höchsten Zufriedenheit und der besten Leistung im Portfolio der Blue Diamond Resorts aus, dank der Umsetzung des erfolgreichen und beliebten "Party Your Way"-Konzepts im Adults-Only-Segment.

Die Magellan Awards, eine jährlich verliehene Auszeichnung für Spitzenleistungen in der Tourismusbranche, würdigen herausragende Leistungen bei der Implementierung von Technologien, Marketingkampagnen und Dienstleistungen in verschiedenen Segmenten, darunter Hotels, Kreuzfahrten, Fluggesellschaften und Reiseziele. Blue Diamond Resorts fühlt sich geehrt, von einer so angesehenen Organisation anerkannt zu werden.

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts verfügt über 60 Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , in denen jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder Hochzeitsgesellschaft, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Individualreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellem Service und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity, DreamBed und die Sports Event Guarantee gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterkunft, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC Resorts, einer pulsierenden und lebendigen All-inclusive-Marke, die Unerwartetes bietet. Mystique by Royalton ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und unendliche Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaika bietet das Grand Lido Negril Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-Inclusive-FKK-Urlaub an einem abgelegenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa ermöglicht Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resorts ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in einer atemberaubendem Umgebung mit reichem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts lädt seine Gäste ein, Vacation Like a Starden Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte www.bluediamondresorts.com