Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu und in den Indizes kristallisiert sich mittlerweile der eine oder andere gute Performer heraus. Und auch die Investoren schauen natürlich gespannt darauf, welche Aktie hier zu den Champions 2023 gehören könnte. In unserem MDAX hat hier unter anderem die Aktie des Bauunternehmens Hochtief (WKN: 607600) recht gute Chancen, in diesem Jahr die Spitzenposition zu belegen. Doch wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Weshalb es sicherlich lohnenswert erscheint, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...