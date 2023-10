Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Liebe Anleger, Das Interesse an Technologie- und Cybersecurity-Investitionen an der Bo¨rse nimmt weiter zu. Die Money-inflows - also neue Gelder - die in Technologie-ETFs flossen, betrugen von Januar bis Ende August hohe 33 Mrd. US-Dollar. Themenfonds wie Cybersecurity-ETFs waren dabei besonders gesucht. Und mit der U¨bernahme von Splunk durch Cisco Systems wurde das Interesse an dem Sektor weiter ...

