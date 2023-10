Berlin/Boone (ots) -Die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse (https://www.die-samariter.org) hat ein Team von Katastrophenhelfern nach Israel entsandt, um die Hilfsaktivitäten örtlicher Kirchengemeinden zu unterstützen. Man arbeite mit dutzenden von Kirchen zusammen, um sie in ihrem Dienst für die Opfer zu begleiten. "Wir sind bereit, unser mobiles Notfallkrankenhaus, medizinische Ausrüstung und Teams von Ärzten und Krankenschwestern zu entsenden, wenn die israelische Regierung diese Hilfe benötigt", kündigte Franklin Graham, internationaler Präsident von Samaritan's Purse an. Er rief zum Gebet für die Lage im Nahen Osten auf. "Was sich dort abgespielt hat, ist das pure Böse", sagte er im Hinblick auf die Terrorattacken auf Israel.Hilfe an verschiedenen KrisenherdenParallel engagiert sich Samaritan's Purse auch in weiteren aktuellen Krisenherden: Über eine Partnerorganisation erhalten Opfer der verheerenden Erdbebens in Afghanistan Nothilfe. Am Donnerstag (12.) brachte die DC8 von Samaritan's Purse eine weitere Hilfslieferung nach Armenien, wo nach der Zuspitzung des Konflikts um Bergkarabach über 100.000 Menschen aus ihrer Heimat fliehen mussten. Auch die umfangreiche Hilfe in der Ukraine sowie angrenzenden Ländern für Kriegsflüchtlinge werde unvermindert fortgesetzt. Mehr Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es unter die-samariter.org/nothilfeÜber Samaritan's Purse e. V.Samaritan's Purse e. V. - Die barmherzigen Samariter mit Sitz in Berlin reagiert auf die körperlichen und spirituellen Bedürfnisse von Menschen in Krisensituationen. Der Verein im deutschsprachigen Raum wird von Sylke Busenbender und Gary Lundstrom geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham. Die Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Boone (US-Bundesstaat North Carolina) engagiert sich in mehr als 100 Ländern, um den Opfern von Krieg, Krankheit, Katastrophen, Armut, Hungersnot und Verfolgung zu helfen. Die Organisation trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) und ist u. a. Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.Pressekontakt:Pressestelle Samaritan's Pursepresse@die-samariter.org+49 (0)30 - 76 883 434 oder +49 (0)151 - 11 44 38 94Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56021/5626128