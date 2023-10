Wochenausblick - Die Woche der Quartalszahlen

Werbung







Nachdem die letzte Woche schon einen Einblick in einige Zahlenwerke geben konnte, werden in der kommenden Woche neben etlichen Quartalsergebnissen auch wichtige Konjunkturdaten, wie Inflationszahlen oder Handelsbilanzen, auf Investoren zukommen. Richtig in die Kalenderwoche 42 starten wir ab Dienstag. Vor allem Banken veröffentlichen dann ihre Quartalsergebnisse. Mittwoch erreicht die Nachrichtenwelle ihren Höhepunkt und flacht zum Ende der Handelswoche wieder etwas ab.



Montag:



Auf konjunktureller Seite erwarten uns die Inflationszahlen aus Italien, welche die letzten Monate noch etwas schlechter ausfielen als beispielsweise in Deutschland. Auf der anderen Seite des Globus veröffentlicht Neuseeland seine Teuerungsraten. Am selbigen Tag veröffentlicht das Unternehmen Charles Schwab seine Quartalszahlen für das dritte Quartal. Die Aktie des Unternehmens, welche im S&P 500® gelistet ist, hat seit Anfang des Jahres über 35 % verloren. Es bleibt abzuwarten, wie der Titel auf die Quartalszahlen reagieren wird.









Dienstag:



Am Dienstag stehen neben den Quartalsergebnissen von Banken auch Konjunkturzahlen im Blickfeld der Anleger. Am frühen Morgen veröffentlicht England seine Beschäftigungszahlen. Gegen Mittag erreichen die deutschen Märkte die Inflationszahlen aus Kanada und die Industrieumsätze aus den USA. Ebenso veröffentlichen u.a. die Bank of America, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon und Johnson & Johnson ihre Quartalsergebnisse für das dritte Quartal. Somit können die Anleger nach letzter Woche Freitag weitere Quartalsergebnisse von Banken erwarten, nachdem uns dort u.a. JP Morgan und Citigroup die Quartalsberichte vorgelegt haben.









Mittwoch:



Den Höhepunkt der Woche markiert der Mittwoch, wo etliche Unternehmen ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen und wichtige Konjunkturdaten bekanntgegeben werden. Am frühen Morgen veröffentlicht China das Bruttoinlandsprodukt und einhergehend damit auch die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion. Einige Stunden später werden für die Eurozone und England die Inflationszahlen für den September veröffentlicht. Am gleichen Tag gewähren uns einige Unternehmen für das abgelaufene Quartal einen Einblick in die Bücher, darunter sind Deutsche Börse AG, Morgan Stanley, Nasdaq, Netflix, P&G und Tesla.













Donnerstag:



Auch an diesem Tag können Investoren gespannt auf einige Quartalszahlen blicken. Neben AT & T geben Nokia, CSX Corp., Freeport McMoRan und Sartorius ihre Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt. Von konjunktureller Seite aus veröffentlichen Japan und Neuseeland ihre Handelsbilanzen und Australien die Beschäftigungszahlen. Auch erreichen uns gegen Nachmittag die Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser aus den USA.







Freitag:



Zum Ende der Handelswoche erreichen uns wichtige Konjunkturzahlen. Im asiatischen Raum verkündet Japan seinen Verbraucherpreisindex, daneben rechtfertigt die Peoples Bank of China ihre Zinssatzentscheidung. In Europa melden England, Polen und Deutschland die Einzelhandelsumsätze, gegen Mittag zieht Kanada nach. Von Unternehmensseite aus verkünden unter anderem American Express und BB Biotech ihre Quartalsergebnisse.







