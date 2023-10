Das KI-Startup OpenAI will sich auf "Allgemeine Künstliche Intelligenz" konzentrieren, wie sich aus der Änderung einer "Kernwerte"-Liste ergibt, die das Unternehmen jüngst still und leise geändert hat. Allgemeine künstliche Intelligenz (AGI) ist das wichtigste Forschungsziel aller KI-Forscher, gilt dabei aber als mindestens ethisch schwierig. Filmische Beispiele, etwa Skynet aus den Terminator-Blockbustern, zeigen, wozu eine AGI letztlich in der ...

