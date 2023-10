SAP: Kann der Softwarekonzern im dritten Quartal wirklich überzeugen?

Short Trading-Strategie



Rückblick: SAP stellt sein Geschäftsmodell gerade vom Lizenzverkauf auf Cloud-Abos um. Dabei will der Softwarekonzern seinen Cloud-Anteil bis 2025 stark erhöhen. Die Aktie erreichte im September die Marke von 131 Euro. Danach ging es mit dem Papier der Softwareschmiede wieder nach unten.

Meinung: Am 18. Oktober legt SAP seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Anleger dürften erneut das Wachstum der Clouderlöse und die Steigerung der operativen Gewinne im Blick haben, nachdem das Management hierauf seinen strategischen Fokus gesetzt hat. Neben dem Fokus auf die Cloud steht auch der Branchen-Hype um Künstliche Intelligenz im Vordergrund. Es wird spannend, wie stark SAP den Auftragsbestand in der Cloud steigern konnte, insbesondere beim Hauptprodukt S/4 Hana. Der stark bärische Impuls am Freitag könnte ein Indiz für weiter fallende Kurse sein.

Chart vom 13.10 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 122.12 EUR



Setup: Beim Durchbruch der Trendlinie könnte man einen Short-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Einstieg oberhalb des EMA-50 vornehmen.

Meine Meinung zu SAP ist neutral



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SAP



