Tesla-Aktionäre werden momentan auf eine harte Probe gestellt. So finden sich die Notierungen aktuell 3,61 Prozent und dem Vorwochenschluss wieder. Der Titel beendete vier der fünf Tage im roten Bereich. Dabei hat Tesla am Freitag den Vogel abgeschossen mit einem Minus von 2,99 Prozent. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen? Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Tesla rutscht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...