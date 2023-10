BERLIN (dpa-AFX) - Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Joachim Stamp, unterstützt Überlegungen, Leistungen an Asylbewerber nicht mehr bar, sondern per Chipkarte auszureichen. Damit soll dann ein Geldtransfer in die Heimatstaaten nicht mehr möglich sein. "Das würde auch meine Arbeit erleichtern, weil die Herkunftsländer dann eher bereit wären, Ausreisepflichtige zurückzunehmen", sagte der FDP-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag).

Eine bundesweit einheitlich geregelte Bezahlkarte ist eine der Forderungen der Ministerpräsidenten der Länder an den Bund. Auch die Union verlangt dies. Stamps Partei, die FDP, ist ebenfalls dafür.

Zugleich bekräftigte Stamp, dass die von ihm auszuhandelnden Rückführungsabkommen die starke Zuwanderung von Migranten kurzfristig nicht eindämmen werden. "Meine Arbeit wirkt eher mittel- und langfristig. Deutschland hat in der Vergangenheit viele Rücknahmeabkommen geschlossen, nicht alle haben in der Praxis funktioniert", erklärte er. Wichtig sei vielmehr, dauerhafte Migrationspartnerschaften mit Ländern aufzubauen - für die Rückführung von Migranten wie auch für die Anwerbung von Arbeitskräften.