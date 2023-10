MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Migration/Koalition:

"Grünen und FDP kann das nicht gefallen: Die 2021 abgewählte Große Koalition aus Union und SPD lebt weiter. Und sie fängt an, die Zügel in Deutschland wieder in die Hand zu nehmen: Es waren vier Spitzenpolitiker von CDU und SPD, die am Wochenende nach einem Ausweg aus der Asylkrise suchten. Stundenlang saßen Kanzler Scholz, Oppositionsführer Merz sowie die Ministerpräsidenten Weil (SPD) und Rhein (CDU) im Kanzleramt zusammen. Ausgeschlossen wird in Berlin seither nichts mehr. Nicht mal ein Ende der Ampel und ein fliegender Wechsel in der Scholz-Regierung: Grüne und FDP raus, CDU und CSU rein. Noch ist es nicht so weit. Doch der Druck auf die Grünen, sich einer grundlegenden Neuordnung des Asyl- und Aufenthaltsrechts nicht weiter zu verweigern, wächst. Die Union macht dem Kanzler unübersehbar Avancen. Der erlaubt Scholz, die Grünen in der Schicksalsfrage der Migration jetzt vor die Wahl stellen: entweder mit - oder eben ohne euch."/yyzz/DP/he