Weltweit führender Solaranbieter erreicht bedeutenden Meilenstein in der MLPE-Bereitstellung und treibt die Erzeugung von 4 Terawattstunden sauberer Energie voran, während gleichzeitig 3 Millionen Tonnen CO2 kompensiert werden

APsystems, der weltweite Marktführer bei plattformübergreifenden MLPE-Solarsystemen, hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem er die Marke von 10 Millionen vernetzten Einheiten überschritten hat. Diese Einheiten repräsentieren die Anzahl der Solaranlagen, die von den weltweit installierten MLPE-Produkten von APsystems versorgt werden. Die kumulative Wirkung dieser Installationen ist bemerkenswert, da die im Einsatz befindlichen Systeme erstaunliche 4 Terawattstunden (4 Billionen Wattstunden) sauberer und erneuerbarer Energie erzeugt haben. Diese Energieerzeugung hat einen signifikanten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels geleistet, insofern als etwa 3 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verhindert oder kompensiert wurden, die normalerweise mit der Produktion dieser Energie verbunden wären.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231016653382/de/

APsystems is dedicated to making smart energy accessible to everyone and driving a zero carbon future. (Graphic: Business Wire)

Die MLPE-Geräte von APsystems, einschließlich Mikrowechselrichtern und APsmart Rapid Shutdown Devices (RSDs), spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Leistung und Sicherheit von vernetzten Solarsystemen. Durch die Optimierung der Energieproduktion auf Modulebene und die Möglichkeit eines schnellen Abschaltens versetzt die MLPE-Technologie von APsystems Systeminhaber in die Lage, eine optimale Solarernte zu erzielen und gleichzeitig strenge Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

"Wir freuen uns außerordentlich, diesen bedeutenden Meilenstein von 10 Millionen vernetzten Einheiten und die damit verbundene erhebliche Energieerzeugung erreicht zu haben", sagte Dr. Zhi-min Ling, Mitbegründer und Vorsitzender von APsystems. "Die 4 Terawattstunden sauberer Energie, die von unseren Systemen erzeugt wurden, sind ein Beweis für die weit verbreitete Akzeptanz unserer MLPE-Geräte und ihre Auswirkungen auf die globale Stromerzeugung. Diese Errungenschaft fördert nicht nur den Übergang zu sauberer Energie, sondern unterstreicht auch unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft."

Olivier Jacques, Präsident der globalen Geschäftsbereiche von APsystems, fügte hinzu: "Die Kompensationsleistung von etwa 3 Millionen Tonnen CO2-Emissionen ist ein bemerkenswerter Beleg für die positive Umweltauswirkung der MLPE-Lösungen von APsystems. Indem wir die Kohlenstoffemissionen verhindern, die normalerweise mit der Produktion von 4 Terawattstunden Energie verbunden wären, leisten wir einen spürbaren Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Wir sind stolz darauf, Nachhaltigkeit in der Solarindustrie maßgeblich zu fördern und es unseren Kunden zu ermöglichen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren."

Während APsystems seine Präsenz auf dem globalen Solarmarkt weiter ausbaut, bleibt das Unternehmen darauf fokussiert, die Grenzen der Solartechnologie zu erweitern und innovative Lösungen für die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der Branche zu liefern. Die Verpflichtung zu Spitzenleistungen, kombiniert mit der großen globalen Reichweite und dem kundenorientierten Ansatz des Unternehmens positionieren APsystems als vertrauenswürdigen Partner für Solarfachkräfte und Systeminhaber weltweit.

Über APsystems

APsystems ist der weltweit führende Anbieter von plattformübergreifenden MLPE-Lösungen und bietet Mikrowechselrichter, Energiespeicher sowie Rapid Shutdown-Geräte für die PV-Industrie an. Zu den Marken von APsystems gehören APsmart und APstorage.

APsystems wurde 2010 gegründet und ist ein multinationales Unternehmen, das 4 globale Geschäftsbereiche umfasst und Kunden in über 100 Ländern bedient. Mit Millionen verkauften Einheiten, die mehr als 4 TWh sauberer, erneuerbarer Energie produzieren, ist APsystems weiterhin führend im wachsenden Segment der MLPE-Solargeräte.

APsystems EMEA hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande und Lyon, Frankreich; APsystems USA in Austin, Texas; APsystems LATAM in Guadalajara, Mexiko und São Paulo, Brasilien; APsystems APAC in Jiaxing und Shanghai, China, und Sydney, Australien. APsystems wird an der Shanghai Stock Exchange (SSE) gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://apsystems.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231016653382/de/

Contacts:

APsystems

Jason Higginson, 206-774-eight-five-two-four

Sr. Director of Marketing

media@APsystems.com

APsystems.com