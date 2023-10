Jakob Ems (Gurupress.de) - Die LVMH-Aktie befindet sich in einer volatilen Phase. Die letzte Handelswoche endete mit einem Kurs von 660 EUR, was einen negativen Verlauf von -9,6% im Vergleich zur vorherigen Handelswoche darstellt. Im aktuellen Monatskontext zeigt die Aktie ein Minus von -8,1%. Bedenklich stimmen die fallenden Durchschnittswerte: Der 200-Tage-Durchschnitt ist fallend, was für langfristige Investoren oft ein Warnzeichen ist. ...

