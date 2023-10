Bernd Wünsche (Gurupress.de) - TUI hat erneut eine schwache Woche hinter sich gebracht oder bringen müssen - zumindest an den Aktienmärkten. Die Aktie gab um -4,8 % nach. Allein am Freitag verlor der Titel fast -1,9 %. Damit ist der Kurs an vier von fünf Tagen der Handelswoche gefallen - das ist bereits ein enormes Zeichen, das es zu beachten gilt. Zudem hat die Aktie zwar am 10. Oktober mit 6,7 % einen immensen Aufschlag geschafft. Der aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...