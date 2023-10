StatLab kündigt Pläne an, die Produktionskapazitäten zu erhöhen und das Produktportfolio zu erweitern.

StatLab Medical Products ("StatLab"), ein führender Entwickler und Hersteller von medizinisch-diagnostischen Produkten und Geräten, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über den Zusammenschluss mit der Waldemar Knittel Glasbearbeitungs GmbH ("Knittel") bekannt, einem führenden Hersteller von Objektträgern und Deckgläsern und Anbieter von Automatisierungs-Lösungen für die Glasindustrie im Allgemeinen. Dieser Unternehmenszusammenschluss erweitert das bestehende Produktportfolio von StatLab um die Eigenproduktion von Objektträgern- und Deckgläsern und erweitert die globale Präsenz des kombinierten Unternehmens um zwei zusätzliche Standorte in Deutschland.

Knittel wurde 1987 von dem Unternehmensgründer Waldemar Knittel in Braunschweig gegründet und wird heute von seiner Tochter Anika und ihrem Ehemann Fabio Insalata, CEO, geleitet. Das Unternehmen ist ein anerkannter Marktführer für hochwertige deutsche Glasprodukte für anatomisch-pathologische Untersuchungen, einschließlich der Flaggschiffmarke StarFrost. Unter der Leitung von Fabio Insalata kann das Unternehmen auf seine kooperative Zusammenarbeit mit den Kunden und sein Engagement für Qualität durch Innovation stolz sein. Darüber hinaus hat der Knittel Maschinenbau neue Maßstäbe gesetzt, nicht nur im eigenen Betrieb, sondern für die gesamte Glasindustrie durch den Einsatz innovativer Roboterautomation zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Qualität. In Verbindung mit der Transaktion wurden Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten vereinbart, um die Kunden in den USA und Europa besser bedienen zu können.

"Seit 2021 hat StatLab erhebliche Investitionen getätigt, um die Produktionskapazitäten zu erweitern und unsere Fähigkeit zu verbessern, Kunden zu bedienen und unser Geschäft zu transformieren. Die Erweiterung des Produktportfolios von StatLab um die Objektträger und Deckgläser von Knittel ist ein integraler Bestandteil unserer Strategie, ein differenzierter Marktführer zu werden", sagte Joe Bernardo, Executive Chairman von StatLab.

Sung-Dae Hong, CEO von StatLab, fügte hinzu: "Ich freue mich darauf, mit Fabio und dem Knittel-Team zusammenzuarbeiten, um auf dem Erbe aufzubauen, das die Familie Knittel über zwei Generationen hinweg aufgebaut hat, und darauf, gemeinsam die anatomische Pathologiebranche zu verändern."

"Unsere Entscheidung, mit StatLab zusammenzuarbeiten, steht für eine gemeinsame Vision von schneller operativer Innovation. Wir freuen uns darauf, in unser Team und unseren Betrieb hier in Deutschland zu investieren und mit unseren US-Kollegen zusammenzuarbeiten", sagte Fabio Insalata, CEO von Knittel. "Ich freue mich darauf, mit Dae, Joe und dem StatLab-Team zusammenzuarbeiten, um unsere Präsenz zu erweitern, unsere Produktionskapazitäten zu steigern und damit unseren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten."

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Fabio Insalata wird dem StatLab-Managementteam beitreten und das Knittel-Geschäft weiterhin als Geschäftsführer leiten. Oppenhoff fungierte als Rechtsberater von StatLab, und KPMG unterstützte Knittel als Finanzberater.

Über StatLab Medical Products

StatLab Medical Products wurde 1976 gegründet und ist ein führender Hersteller von Verbrauchsmaterialien für die anatomische Pathologie sowie von Kennzeichnungs- und Nachverfolgungsgeräten für klinische und Forschungslabors. Die derzeitigen Produktionsstätten von StatLab in England, Wales und den USA unterstützen unser Ziel, die stabilste Lieferkette für hochwertige Produkte für Labore auf der ganzen Welt zu bieten. Ein kundenorientierter Ansatz treibt unsere Bemühungen um Zuverlässigkeit, Innovation und Qualität bei jeder Interaktion voran. Erfahren Sie mehr unter StatLab.com.

Über Knittel

Knittel ist einer der weltweit größten Hersteller von Objektträgern und Deckgläsern, die in ISO13485-zertifizierten Einrichtungen produziert und ausschließlich über Vertriebskanäle verkauft werden. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung sind wir bekannt für unsere hochwertigen deutschen Glasprodukte, die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die Qualität und die betriebliche Innovation durch Automatisierung. Erfahren Sie mehr unter KnittelGlass.com.

