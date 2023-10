Berlin - Angesichts des Krieges in Israel steht die Bundeswehr nach Einschätzung der Grünen auch für weitere Evakuierungen bereit. "Die Kräfte der Bundeswehr sind vorbereitet", sagte Grünen-Verteidigungsexpertin Sara Nanni der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



Die Bundesregierung habe bereits Krisenunterstützungsteams nach Israel geschickt. Es gebe Pläne, in der Form auch in anderen Ländern aktiv zu werden, "um deutsche Staatsbürger wenn nötig herauszuholen", ergänzte Nanni. "Was wir jetzt erleben, ist eine Hilfe bei der Ausreise", so die Grünen-Politikerin. Die Bundeswehr habe aber im Südsudan bewiesen, "dass sie unter noch schwierigeren Bedingungen in der Lage ist, Menschen auszufliegen".

