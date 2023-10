Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 16:00 Uhr: ServisFirstBancshares, Quartalszahlen 16:15 Uhr: Equity LifeStyle Properties, Quartalszahlen 16:30 Uhr: CrossFirst Bankshares, Quartalszahlen FB Financial Corporation, Quartalszahlen Enerpac Tool Group, Quartalszahlen Charles Schwab, Quartalszahlen Yatra, Quartalszahlen Konjunkturdaten 10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 09/23 (endgültig) 11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 08/23 14:30 Uhr, USA: Empire State Manufacturing Report 10/23 Tipp der Woche ll: Der Markt und seine Feinde: Das Magazin für den kritischen Anleger! …