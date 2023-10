Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Tupperware war zumindest für einige Investoren und Beobachter so etwas wie die Aktie der Woche. Denn der Titel ist innerhalb von fünf Tagen noch immer um gut 75 % nach oben regelrecht ausgebrochen. Die Aktie verlor dabei allerdings am Freitag satte -14 % und deutet damit auch an, in welche Richtung es insgesamt gehen kann. Tupperware: Der Problemfall Die Aktie ist sicher ein Problemfall. Am Dienstag allerdings ...

