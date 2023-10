DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK - Bei der Commerzbank glaubt die Mehrheit der Beschäftigten nicht an den Erfolg der aktuellen Strategie und hat kein Vertrauen ins Topmanagement. Zudem würden immer weniger Beschäftigte ihren Freunden und Bekannten empfehlen, Kunde der Bank zu werden. Das ist das Ergebnis einer Mitarbeiterbefragung, deren Ergebnisse dem Handelsblatt vorliegen. Darin wird nach knapp drei Jahren Konzernumbau bei der Commerzbank das Fazit gezogen: "Mitarbeitende sind nicht an Bord." (Handelsblatt)

THYSSENKRUPP - Der Industriekonzern stößt bei dem geplanten Rückzug aus dem Stahlgeschäft auf unerwartete Probleme. Eigentlich soll der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky schon bald bei der Sparte einsteigen. Doch die Planzahlen für Thyssenkrupp Steel, die bisher der Bewertung zugrunde liegen, könnten zu optimistisch gewesen sein, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Schon auf einer Sitzung des Aufsichtsrats im September habe das Management der Sparte darauf verwiesen, dass diese Zahlen nicht erreichbar seien. "Nur wenn die Konjunktur brummt, würden wir die Ziele treffen", zitierte ein Unternehmensinsider aus der Sitzung. (Handelsblatt)

NUMBAT - Mithilfe einer Finanzierung von bis zu einer Milliarde Euro will das Start-up Numbat Tausende weitere Elektroladesäulen mit Batteriespeicher auf den Parkplätzen von Bau- und Supermärkten in Deutschland aufstellen. "Es entsteht ein riesiger Markt, doch es werden nur wenige Anbieter überleben", sagte Numbat-Gründer Martin Schall dem Handelsblatt. Ziel ist es, mithilfe des neuen Partners Patrizia schnell zu wachsen, um so die Marktführerschaft zu erringen. Dazu stellt ein Konsortium zunächst 140 Millionen Euro bereit, mit der Option, weitere Tranchen zu ziehen. (Handelsblatt)

AIRBUS - Europas größtem Rüstungsprojekt gehen die Aufträge aus. Gerade einmal 58 Bestellungen hat Airbus Defence für den Kampfjet Eurofighter in den Büchern, so wenig wie nie zuvor. Spartenchef Michael Schöllhorn wünscht sich ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zu neuen Bestellungen. Der Eurofighter ist der wichtigste Umsatztreiber der mit 11,2 Milliarden Euro zweitgrößten Airbus-Sparte. (Handelsblatt)

RYANAIR - Das Management der irischen Billigflug-Gesellschaft sieht in den kommenden zehn Jahren Potenzial für 80 zusätzliche Flugzeuge in Deutschland. Das geht aus der jüngsten Präsentation für Investoren hervor. Aktuell hat Ryanair 29 Flugzeuge in Deutschland stationiert. Es wäre also eine deutliche Expansion, von der auch die Kunden profitieren würden. Das Angebot an günstigen Flugtickets würde steigen. (Handelsblatt)

