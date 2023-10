DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WÄRMEPUMPEN - Die Preissteigerungen bei Wärmepumpen stehen nach Einschätzung von Akteuren und Branchenbeobachtern vor dem Ende. Kai Schiefelbein, Chef des Herstellers Stiebel Eltron, sagte dem Handelsblatt: "Im kommenden Jahr werden wir einen Preiskampf unter den Anbietern erleben. In Teilen des europäischen Marktes sehen wir das jetzt schon." Es gebe massive Überkapazitäten, sagte ein Branchenberater. (Handelsblatt)

GROSSBRITANNIEN/EU - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat dem Vereinigten Königreich eine engere Wirtschaftsbeziehung mit der EU angeboten. "Falls Sie Ihre Handelsbeziehungen mit der EU stärken wollen - rufen Sie uns an", sagte Lindner am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Marrakesch der BBC. London habe eine "Dauereinladung" für Gespräche mit der EU, wie Handelshürden abgebaut werden könnten. "Wir schätzen das Vereinigte Königreich und seine Werte, seine Menschen sehr", sagte der FDP-Chef. Daher würde er intensivere Handelsbeziehungen begrüßen. (Welt)

October 16, 2023 01:02 ET (05:02 GMT)

