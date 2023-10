News von Trading-Treff.de Zum Wochenstart im DAX befinden wir uns wieder im alten Handelsbereich unter 15.200 Punkten. Folgende Tradingideen zum Montag 16.10.2023 liegen auf der Hand. Eher 15000 als wieder 15500 nun? Den größeren Ausblick hatte ich am Sonntag als Video hier abgelegt: Dabei ging ich auf den Handelsbereich aus der Wochenendanalyse am 05.10.2023 ein, da wir nach dieser Woche erneut an ihn herangelaufen sind: Doch zuvor ein kleiner Rückblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...