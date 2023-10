Emittent / Herausgeber: Legal Finance SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Finanzierung

Prozessfinanzierer Legal Finance SE übt Optionsrecht aus: Großverfahren, 1,1 Mio EUR Streitwert



Die Legal Finance SE hat über die Tochtergesellschaft Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) einen Prozessfinanzierungsvertrag über einen internationalen Schadensersatzprozess mit einem Streitwert von bis zu 1,1 Mio EUR geschlossen. Im August 2023 hatte Legal Finance einen Optionsvertrag abgeschlossen und sich damit das exklusive Recht auf Finanzierung des Prozesses gesichert. Am 13. Oktober hat Legal Finance die Option ausgeübt. Damit finanziert Legal Finance ein internationales Großverfahren rund um Schadensersatz, mit einem Gesamt-Streitwert von bis zu 1,1 Millionen Euro. Über die Finanzierung weiterer Ansprüche und Nebenprozesse aus zusammenhängenden Sachverhalten wird derzeit verhandelt. Der komplizierte, internationale Fallkomplex betrifft mehrere, auch außereuropäische Jurisdiktionen und ist klagereif. Seit Abschluss des Optionsvertrages hat Legal Finance die weiteren außergerichtlichen Entwicklungen des Falls studiert und weitere Prüfungen vorgenommen. Wie üblich, engagiert sich Legal Finance ausschließlich in der Finanzierung des Verfahrens und greift nicht in die Prozesse ein. Das Verfahren wird rein vom Anspruchsinhaber durch erfahrene Prozessanwälte geführt. Legal Finance SE

Thurn-und Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Internet: https://legalfinance.online/

E-Mail: info@legalfinance.online

Telefon: 069 8700184-10

Telefax: 069 8700184-19

Handelsregister: AG Frankfurt HRB 127394

LEI: 391200W89Q4BYWJ9VZ03



Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderem über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) und die Legal Finance Processing Ltd. (London).



