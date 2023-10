EQS-News: Wolftank-Adisa Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

16.10.2023

Presseaussendung Innsbruck, 16.10.2023 Wolftank Group schließt Mehrheitsübernahme von Petroltecnica ab Die Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6), spezialisiert auf Technologien für Energie- und Umweltlösungen, hat die angekündigte Übernahme am italienischen Umweltdienstleister Petroltecnica SpA abgeschlossen. Das Closing der Transaktion fand am Freitag statt. Der Kaufpreis für zusätzliche 40 Prozent und eine Aktie beträgt rund EUR 4 Mio. Seit Juli 2020 war die Wolftank Group mit zehn Prozent an Petroltecnica beteiligt, hielt Posten im Aufsichtsrat und Vorstand und hatte die Option, auf eine Mehrheitsbeteiligung aufzustocken. Petroltecnica ist mit einem Jahresumsatz von EUR 28,9 Mio. (2022) als Spezialist für Sanierungsarbeiten in den Sektoren Öl und Gas, Chemie und Produktion sowie dem Betrieb mehrerer Recyclinganlagen fest im italienischen Markt etabliert. Die Konsolidierung der neuen Tochtergesellschaft wird die Bilanz der Wolftank Group weiter stärken und die Basis für künftiges Wachstum ausbauen. Die Zusammenführung der Kompetenzen und Kapazitäten von Wolftank und Petroltecnica festigt die führende Marktposition in Italien und eröffnet neue Marktchancen. "Wir setzen mit dieser Übernahme einen nächsten Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie und verstärken unsere Position im Umweltsektor noch weiter. Gemeinsam sind wir ein führender Player auf dem italienischen Markt und bieten unseren Kunden nun ein noch umfassenderes und leistungsstärkeres Portfolio", sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group, zur Transaktion. Die strategische Ausrichtung und die Fähigkeiten von Wolftank und Petroltecnica ergänzen sich optimal und werden nicht nur die operative Effizienz steigern, sondern auch dazu beitragen, innovative Lösungen und Dienstleistungen im Umweltsektor weiter voranzutreiben. Damit bekräftigt die Wolftank Group ihr Engagement für zukunftsfähige und nachhaltige Umweltlösungen.



Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen - etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com Kontakt:

Wolftank-Adisa Holding AG

Telefon: +43 (512) 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com Disclaimer:

Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Gesellschaft Wolftank-Adisa Holding AG über die Zukunft beziehen. Sämtliche Statements unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die eine auch wesentliche Abweichung von den direkt oder indirekt kommunizierten Aussagen oder Ergebnisse zur Folge haben können. Solche Statements sind durch den Gebrauch von Wörtern wie z.B. "erwarten", "planen", "rechnen", "Zielsetzung", "schätzen", "davon ausgehen" oder ähnliche zu erkennen. Folglich gelten Statements, die die Zukunft betreffen auch nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Eine Verpflichtung, Statements aus dieser Meldung in der Zukunft anzupassen oder zu berichtigen bzw. zu kontrollieren übernimmt die Gesellschaft nicht.



